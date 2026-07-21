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Царьград

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Что Олег Газманов ответил Алле Пугачевой на обвинения в корысти

Что Олег Газманов ответил Алле Пугачевой на обвинения в корысти

В день 75-летия Олега Газманова просто хотим напомнить, что этот артист не только не оставил страну и народ в трудный момент… Он не побоялся ответить на обвинения коллег, окопавшихся за рубежом.

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