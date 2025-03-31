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Необходимо не допустить возврата в Россию свидомых представителей украинской богемки

Необходимо не допустить возврата в Россию свидомых представителей украинской богемки

Да потому что украинская богемка вся поголовно ненавидит Россию и россиян, и не скрывает этого. Богемка, конечно, не совсем подходящее слово, но надо было как-то коротко обозначить украинскую псевдоинтеллигентную нацистскую кодлу, это сборище бесталанных самовлюблённых чертей, считающих себя высококультурными представителями сверхлюдей.

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Комментарии
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Балу -
У нас и своих &quot;звездунов&quot; хватает...
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12 час.
Евгений Кузнецов
Уже тихой сапой просачиваются-Седокова,Рева,Лорак
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11 час.
Владимир Елкин
Сначала надо почистить свои СМИ от подобного дерьма! А уж потом и бандеровское хохлодерьмо отутюжить!
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10 час.
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