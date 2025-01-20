В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в столб

Сегодня в три часа ночи на улице Металлургов в Нижнем Тагиле врезался в столб уазик «буханка». Как сообщает областная ГАИ, 23-летний водитель получил травмы головы и множественные ссадины, однако от медицинской помощи отказался.
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