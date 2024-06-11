Смартфоны с ОС «Аврора» для проводников ЗСЖД закупят в 2024 году

В пресс-службе СЗЖД корреспонденту VN.ru рассказали, что устройства с операционной системой «Аврора» разработки компаний «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон» в первую очередь используют сотрудники подразделений связи ОАО «РЖД».
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