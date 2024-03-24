Итоги саммита ЕС: у Европы нет политической воли оказать военную помощь Украине

У Европейского союза есть средства для того, чтобы заполнить пробел, который возник в отсутствие военной помощи Украине со стороны США, однако политической воли на это у стран ЕС пока не видно, пишет журналист CNN Люк Макги.
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