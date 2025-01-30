Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет «Мста-С» пресек ротацию ВСУ в Курской области

Расчет «Мста-С» пресек ротацию ВСУ в Курской области

Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ из Новороссийска ВДВ уничтожили группу украинских боевиков при проведении ротации в приграничном районе Курской области.

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