Предположительно, обломки гиперзвуковой противокорабельной ракеты 3М22 «Циркон» найдены вчера днем в Киеве.
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Предположительно, обломки гиперзвуковой противокорабельной ракеты 3М22 «Циркон» найдены вчера днем в Киеве.
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