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Китай

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Минкоммерции КНР: Китай выступает против практики, игнорирующей законы рыночной экономики

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ -- Китайское правительство выступает против практики, которая игнорирует законы рыночной экономики, является насильственным захватом и наносит ущерб законным правам и интересам предприятий, заявил в среду официальный представитель Министерства коммерции КНР.

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