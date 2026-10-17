Криптобиржа Bitget с 18 октября вводит ограничения для клиентов из России, Белоруссии и Казахстана. Новые сделки и подписки станут недоступны, а действующие позиции необходимо закрыть до 21 октября.
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