Боррель объявил о решении членов ЕС разрешить дальнобойные удары по РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что несколько стран-членов ЕС вслед за США приняли решение разрешить Украине атаковать Россию с помощью дальнобойного оружия, однако не стали объявлять об этом открыто.
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