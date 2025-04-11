В России обсудят запрет искусственного интеллекта с «угрожающим уровнем риска»

В России профильная рабочая группа, в которую входят юристы, представители консалтиногвых компаний, участники рынка и депутаты, обсуждают проект регулирования искусственного интеллекта (ИИ), который несет в себе «угрожающий уровень риска».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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