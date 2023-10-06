В Крыму демонтировали копию статуи Свободы

В Крыму демонтировали располагавшуюся там копию американской статуи Свободы. Руководство Бахчисарайского парка миниатюр, убравшее скульптуру, объяснило предпринятый шаг неуместностью ее нахождения в экспозиции в связи с «откровенной агрессивной русофобской политикой» властей США.
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