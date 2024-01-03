Украинский экс-министр Милованов предложил проводить мобилизацию через лотерею

Мобилизация украинцев в ряды ВСУ может проводиться с помощью жеребьевки или лотереи. Такое предложение в социальных сетях опубликовал бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
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