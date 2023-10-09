ПСБ первым на рынке интегрировал нейросеть GPT в чат-бот для бизнеса

ПСБ расширил возможности общения бизнеса с банком во всех текстовых каналах коммуникации. Теперь в мобильном и интернет-банке, а также в мессенджерах бизнес-клиентам в пилотном режиме доступен сервис общения с нейросетью на темы, выходящие за рамки банковских услуг.