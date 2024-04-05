Пятница, 0️⃣5️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👼🏻 Международный день нравственности 🍲 Международный день супа 🇷🇺 День принятия Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия 💻День флешки 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1722 год - нидерландский мореплаватель Якоб Роггевен в ходе своей экспедиции открыл остров Пасхи 📔 1818 год - немецкий изобретатель Карл Дрез продемонстрировал в Париже свое изобретение двухколесный самокат - прообраз первого велосипеда 📔 1943 год - бразильские рыбаки спасли китайского моряка Линь Пэна, пробывшего на плоту в Атлантическом океане рекордные 133 дня 📔 1977 год - на Волжском автозаводе начался серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» 📔 1978 год - советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в ООН А.