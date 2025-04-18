Удар по Сумам обернулся существенными потерями в рядах элитных представителей НАТО, пишут источники. Что об этом известно, при чем здесь будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц и почему Берлин содрогнулся после этих прилетов на Украине? Что известно о разгроме элиты НАТО… Путин осадил дерзкого «нациста» из бундестага.