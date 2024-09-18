Первый отечественный тяжёлый морской беспилотник «Визир» пошёл в серийное производство Первый тяжелый морской беспилотник российского производства завершил испытания и пошел в серию.
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Первый отечественный тяжёлый морской беспилотник «Визир» пошёл в серийное производство Первый тяжелый морской беспилотник российского производства завершил испытания и пошел в серию.
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