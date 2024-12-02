Источник: Де Брёйне может продолжить карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне принял решение покинуть английский клуб. По информации El Gol Digital, бельгиец, у которого летом истекает контракт, хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов, несмотря на интерес со стороны Саудовской Аравии.
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