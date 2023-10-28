Владимир Жарихин: «Новый мировой порядок» США даже многим их союзникам придется не по нраву

Штаты не смогли урегулировать ни одну конфликтную ситуацию в мире, кроме как разрушением тех стран, в которые они приходят Павел Еськов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Жарихин Человечеству нужен новый мировой порядок, и США «смогут его построить».