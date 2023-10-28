БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Владимир Жарихин: «Новый мировой порядок» США даже многим их союзникам придется не по нраву

Владимир Жарихин: «Новый мировой порядок» США даже многим их союзникам придется не по нраву

Штаты не смогли урегулировать ни одну конфликтную ситуацию в мире, кроме как разрушением тех стран, в которые они приходят Павел Еськов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Жарихин Человечеству нужен новый мировой порядок, и США «смогут его построить».

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