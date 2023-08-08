Лобода и Барских отказались выступать в Молдавии из-за Меладзе

Лобода и Барских отказались выступать в Молдавии из-за МеладзеСветлана ЛободаУкраинские поп-исполнители Светлана Лобода и Макс Барских отказались выступать с российским артистом Валерием Меладзе на фестивале Summer Fest в Кишиневе (Молдавия).