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Лобода и Барских отказались выступать в Молдавии из-за Меладзе

Лобода и Барских отказались выступать в Молдавии из-за Меладзе

Лобода и Барских отказались выступать в Молдавии из-за МеладзеСветлана ЛободаУкраинские поп-исполнители Светлана Лобода и Макс Барских отказались выступать с российским артистом Валерием Меладзе на фестивале Summer Fest в Кишиневе (Молдавия).

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