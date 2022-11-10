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ВСУ нанесли ночной удар по Стаханову из РСЗО HIMARS

ВСУ нанесли ночной удар по Стаханову из РСЗО HIMARS

Обстрел населенного пункта Стаханов ракетами из РСЗО HIMARS произвели украинские военные ночью 10 ноября, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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