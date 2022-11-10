ВСУ нанесли ночной удар по Стаханову из РСЗО HIMARS

Обстрел населенного пункта Стаханов ракетами из РСЗО HIMARS произвели украинские военные ночью 10 ноября, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрел населенного пункта Стаханов ракетами из РСЗО HIMARS произвели украинские военные ночью 10 ноября, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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