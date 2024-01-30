Олимпийский чемпион из ХМАО Устюгов впервые в сезоне планирует выступить на этапе Кубка России

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов, выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ, сообщил в соцсетях, что планирует принять участие в шестом этапе Кубка России, который пройдет в Тюмени 3 и 4 февраля.