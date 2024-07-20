Расчеты БПЛА тульских десантников уничтожили американский бронеавтомобиль ВСУ

Операторы беспилотников (БПЛА) Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава Южной группировки войск провели разведку и уничтожили бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства США с личным составом.
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