Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В России готовится большое обновление флота: фрегаты, АПЛ, ледоколы, тральщики и другое

В России готовится большое обновление флота: фрегаты, АПЛ, ледоколы, тральщики и другое

    В России заложен тринадцатый по счёту корабль противоминной обороны проекта 12700, готовится к спуску на воду новый фрегат, вошёл в состав военно-морского флота ледокол «Евпатий Коловрат» и вышел на ходовые испытания боевой ледокол «Иван Папанин».

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Комментарии
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Игорь Прийма
А неплохо было бы ещё и морских беспилотников &quot;наклепать&quot; побольше и полностью блокировать возможность прохода хохловских беспилотников к берегам Крыма и мосту...
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