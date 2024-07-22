В России готовится большое обновление флота: фрегаты, АПЛ, ледоколы, тральщики и другое

В России заложен тринадцатый по счёту корабль противоминной обороны проекта 12700, готовится к спуску на воду новый фрегат, вошёл в состав военно-морского флота ледокол «Евпатий Коловрат» и вышел на ходовые испытания боевой ледокол «Иван Папанин».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии