В московском метро запустили «Дальневосточный экспресс»

В Москве торжественно запустили "Дальневосточный экспресс". Специальный брендированный поезд будет в течение полугода ходить по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена, сообщается в Telegram-канале Полномочного представителя Президента в ДФО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии