Умер актер из «Доктора Кто» Майкл Джейстон

В понедельник, 5 февраля, в возрасте 88 лет скончался известный английский актер Майкл Джейстон. За свою карьеру актер снялся во множестве фильмов и сериалов, включая известный британский телесериал «Доктор Кто».
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