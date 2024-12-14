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Рыбин, Князев, Чесалин и Рейзвих – в составе «Авангарда» на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Копейкин

Рыбин, Князев, Чесалин и Рейзвих – в составе «Авангарда» на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Копейкин

Турнир пройдет с 19 декабря по 13 июля. В нем сыграют еще 7 клубов: «Барыс», «Металлург», «Салават», «Ак Барс», минское «Динамо», «Сибирь» и «Трактор».

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