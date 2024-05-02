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После атаки в Орловской области пострадали объекты энергетической инфраструктуры

После атаки в Орловской области пострадали объекты энергетической инфраструктуры

Орловская область подверглась атаке дронов. «На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», - добавляет политик.

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