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Царьград

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"Зомби" бросили на новый "фронт": Украинские спецслужбы изменили тренд в поджогах в русских сёлах и городах

"Зомби" бросили на новый "фронт": Украинские спецслужбы изменили тренд в поджогах в русских сёлах и городах

Украинские спецслужбы продолжают заставлять россиян совершать поджоги. Раньше "зомби" пытались поджигать военкоматы, оборудование на железнодорожных путях, но сейчас тренд изменился.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Дожив до таких лет и быть такими тупыми ?Чудеса!Сколько же потенциальных предателей в России !
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16 час.

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