Активисты спроецировали на здание посольства США в Москве кадры с погибшими детьми Донбасса

Активная общественность российской столицы устроила показ кадров с погибшими детьми Донбасса, спроецировав видео на здание посольства Соединённых Штатов Америки в Москве.
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