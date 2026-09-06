Лучшие мини-сериалы, о которых мало кто слышал: список с фактами

Сериалы длиной в сезон часто получают меньше внимания, чем многолетние франшизы, — а зря. Портал Collider собрал восемь мини-сериалов с наградами BAFTA, «Золотым глобусом» и «Эмми» на счету, которые почти никто не смотрел.
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