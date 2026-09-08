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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик назвал Топ-5 снайперов в истории НБА: «Стеф на вершине этой горы в полном одиночестве»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик назвал Стефена Карри единоличным лидером и поставил его на первое место среди лучших снайперов в истории НБА .

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