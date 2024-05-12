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Царьград

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В Прикамье простятся с 27-летним добровольцем, погибшим на СВО

В Прикамье простятся с 27-летним добровольцем, погибшим на СВО

У него остались беременная жена и больная мать.В Прикамье простятся с 27-летним Алексеем Базуевым, погибшим на СВО.

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