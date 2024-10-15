Педиатр назвал лучшие способы защитить детей от менингита

Вакцинация в соответствии с графиком прививок и соблюдение гигиены помогут защитить детей от менингита, заявил заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов.
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