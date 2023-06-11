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В Крыму прошли первые в России соревнования по фиджитал-спорту среди инвалидов

В Крыму прошли первые в России соревнования по фиджитал-спорту среди инвалидов

Первые в стране соревнования по фиджитал-спорту в дисциплине "Дартс" среди участников с ограниченными физическими возможностями состоялись в крымском городе Саки.

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