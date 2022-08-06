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Депутат Терюшков про критику от Ласицкене: «Пусть Мария выскажется о поддержке спецоперации. У нас серьезно активизировались враги в тылу»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков ответил на критику от олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене.

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