США разместили оружие в космосе.

Иллюстрация: REX Соединенные Штаты разместили оружие в космосе и будут использовать его для защиты американских войск, заявил министр ВВС Трой Мейнк.
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ФАШИЗМНГТОНСКИЕ ВЫБЛЯДКИ , на РОССИЮ с Китаем ПОКЛЁП вели о СОЗДАНИИ и ВЫВОД в космос КОСМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ а сами НЕДОНОСКИ ВТИХОРЯ , СКОНСТРУИРОВАЛИ , ПОСТРОИЛИ , ВЫВЕЛИ в КОСМОС а после ПОСТАВИЛИ весь мир перед ФАКТОМ ...!!! США это государство ТЕРРОР и ШАНТАЖИСТ.