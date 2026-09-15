Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США разместили оружие в космосе.

США разместили оружие в космосе.

Иллюстрация: REX Соединенные Штаты разместили оружие в космосе и будут использовать его для защиты американских войск, заявил министр ВВС Трой Мейнк.

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Профиль пользователя Гарий Щерба
Гарий Щербаизменено

ФАШИЗМНГТОНСКИЕ  ВЫБЛЯДКИ , на  РОССИЮ  с Китаем  ПОКЛЁП  вели о  СОЗДАНИИ  и  ВЫВОД в космос  КОСМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ  а сами  НЕДОНОСКИ ВТИХОРЯ , СКОНСТРУИРОВАЛИ , ПОСТРОИЛИ , ВЫВЕЛИ  в КОСМОС  а после  ПОСТАВИЛИ   весь мир  перед ФАКТОМ ...!!!  США  это государство ТЕРРОР и  ШАНТАЖИСТ.