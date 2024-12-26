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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Самолет AZAL сбит дроном?

Самолет AZAL сбит дроном?

Рассматривается одна из версий о вероятной атаке самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс Баку – Грозный, беспилотником в воздушном пространстве России.

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Комментарии
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Владимир Сабакарь
Добавить нечего. Полярная Медведица, генералы и конструкторы в Москве и флотские в Крыму, а сколько парней на фронте СВО.... Обстреляли Казань, Кураская область в огне...
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1 час.
Владимир Сабакарь
ПВО сбить транспондер не даст, а иначе своих бы каждый день сбивали, а вот БПЛА как раз на транспордер и могло целится, как на радиомаяк.
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1 час.
Николай Вовк
на обшивке видны отверстия , загиб обшивки наружу, значит что-то вылетало из внутри.
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1 час.

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