Посольство РФ: власти Германии взяли ускоренный курс на милитаризацию

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa Представители немецких партий Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в ходе переговоров о формировании новой правящей коалиции назвали своим приоритетом устранение препятствий по увеличению расходов на оборону.
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