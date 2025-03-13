Посольство РФ: власти Германии взяли ускоренный курс на милитаризацию

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa Представители немецких партий Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в ходе переговоров о формировании новой правящей коалиции назвали своим приоритетом устранение препятствий по увеличению расходов на оборону.