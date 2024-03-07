Названа доля работающих 8 Марта россиянок

Опрос «Авито Работа»: каждая пятая женщина будет работать 8 марта Каждая пятая россиянка будет работать 8 марта, следует из опроса, проведенного аналитиками сервиса для поиска работы и сотрудников «Авито Работа».
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