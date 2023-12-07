Авиакомпания «ЮТэйр» за три года инвестирует в развитие аэропорта Усть-Кута 100 млн рублей

На выставке-форуме «Россия» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и гендиректор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов подписали соглашение, согласно которому будет проведена подготовка к реконструкции аэропорта Усть-Кута и развиты региональные авиаперевозки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии