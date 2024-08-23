«Зеленые» зоны: как радикальные группировки вербуют террористов в российских тюрьмах

Радикальные исламские группировки подчинили себе российские тюрьмы и вербуют там террористов.События, случившиеся сегодня в волгоградской ИК-19, где четыре террориста во время дисциплинарной комиссии захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных, зверски убив четырех из них, говорят нам о том, что экстремизм остается одной из главных угроз национальной безопасности и государственной целостности России.