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Пиоли может покинуть «Аль-Наср» из-за разногласий с Роналду и неудач в саудовской лиге. Экс-тренер «Милана» привлекает «Рому» (Джанлуиджи Лонгари)

Как сообщил Sportitalia журналист Джанлуиджи Лонгари, пребывание тренера в саудовском клубе, похоже, достигло критической точки.

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