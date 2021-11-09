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Борец, чья жизнь была похожа на яркую, но короткую вспышку. Шамиль Сериков был безмерно талантлив, но ушел слишком рано

Борец, чья жизнь была похожа на яркую, но короткую вспышку. Шамиль Сериков был безмерно талантлив, но ушел слишком рано

Не каждому великому атлету суждено найти свое место в жизни после окончания спортивной карьеры. К сожалению, кто-то вообще не справляется с трудностями и либо пристращается к тяжелой зависимости, либо уходит из этой жизни.

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