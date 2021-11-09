Борец, чья жизнь была похожа на яркую, но короткую вспышку. Шамиль Сериков был безмерно талантлив, но ушел слишком рано

Не каждому великому атлету суждено найти свое место в жизни после окончания спортивной карьеры. К сожалению, кто-то вообще не справляется с трудностями и либо пристращается к тяжелой зависимости, либо уходит из этой жизни.
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