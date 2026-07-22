Рубль падает, нефть дорожает — Путин ищет способы поддержать регионы

МОСКВА (ИА Реалист). 22 июля президент Владимир Путин провёл в Кремле совещание по экономическим вопросам, в ходе которого обсудил актуальную ситуацию в экономике, динамику банковского кредитования и меры поддержки регионов.
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