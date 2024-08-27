Деятельность ООН в секторе Газа оказалась парализована

Деятельность ООН в секторе Газа почти парализована из-за приказов Израиля об эвакуации населения. Как сообщают в международной организации, самая критическая ситуация - в городе Дейр-эль-Балах, где находится большое число сотрудников.
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