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Zero Hedge

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China Plans Planetary Defense Test By Slamming Mach 26 Spacecraft Into Asteroid

China Plans Planetary Defense Test By Slamming Mach 26 Spacecraft Into Asteroid

China Plans Planetary Defense Test By Slamming Mach 26 Spacecraft Into Asteroid A new paper under peer review by the Chinese-language Journal of Deep Space Exploration lays out an ambitious plan to crash a spacecraft at Mach 26, or 20,000 mph, into a near-Earth asteroid to test new planetary defenses.

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