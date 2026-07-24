China Plans Planetary Defense Test By Slamming Mach 26 Spacecraft Into Asteroid A new paper under peer review by the Chinese-language Journal of Deep Space Exploration lays out an ambitious plan to crash a spacecraft at Mach 26, or 20,000 mph, into a near-Earth asteroid to test new planetary defenses.
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