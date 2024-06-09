16-ядерный Core Ultra 7 155H и 32 ГБ памяти LPDDR5-6400 в одноплатном компьютере. Представлен мощный AAEON UP Xtreme i14

AAEON Technology представила очень мощный одноплатный компьютер. Правда, и дешевым его назвать сложно: в базовой версии с 14-ядерным Core Ultra 5 125H и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 устройство стоит 750 долларов, в топовой с 16-ядерным Core Ultra 7 155H и 32 ГБ ОЗУ — 960 долларов.