«Медиалогия» проведет церемонию награждения победителей «Инфоповода 2023»

Цель «Инфоповод 2023» — определить главные PR-кейсы компаний по освещению в российских СМИ с 1 января по 31 декабря 2023 года в пяти отраслях: недвижимость, потребительские товары, IT и телеком, финансы и ретейл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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