Sohu: нападки на Россию из-за Курил привели к необычной реакции Китая

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаSohu: нападки на Россию из-за Курил привели к необычной реакции Китая Реакция Китая на спор между Россией и Японией из-за Курильских островов стала большой неожиданностью.Вернуться к статье4116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаРоссия не лезет в дела Японии и притязания на Курильские острова Японии нет смысла.ВАВладимир АмосовНе мытьем, так катанием. Японии опять захотелось повоевать. Ну что же, лишится еще и о. Хоккайдо.Эдуард АлександровПо истории Япония всегда была лузером. И в этот раз они действуют по Курилам глупо. В то время, когда при Ельцине оторвать Курилы было плёвым делом, они пруфукали этот шанс, хотя Ельцин уже собирался в Токио всё подписывать. Теперь они думают, что не поздно, но это не так. Время ушло, и пора им об этом позабыть. Любое рыпанье закончится их неминуемым поражением. Так, кстати, и раньше было.Максим ЧикалевДа-а, не успел им сделать подарок Великий Алкаш!Natalija OsmininaОни хотели большего и потому не согласившись на меньшее, профукали всё.TFTatyana FedotovaСлава Богу! Уберег хоть от этого господь! Эта сволочь и так много гадостей стране понаделала. Чтоб ему там в аду гореть и мучиться во веки веков. Будь он проклят. Чудовище. Вот уж нет ничего страшнее, чем дурак во власти.Александр ПлатовТак было не всегда. Вспомните Цусиму и последствия Русско-японской войны, когда Курилы и часть Сахалина были Для РИ потеряны.ТБТамара Духно БерезаЯпонию в 45-м бомбили янки, сбросили на города Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Это единственный раз, когда было применено страшное оружие против жителей Японии. Может японцы не знают сколько в те времена было убито американцев и русских в ВОВ, поэтому по итогам войны не просто кто-то, что-то у кого-то отобрал, а на законных правах Япония была наказана, как проигравшая сторона и документально было подтверждено, что Курилы отошли России. Так что угрожать Япония не имеет права, не надо было нападать на Россию, убивать и казнить русских. Сами виноваты, и не надо обвинять Россию, это просто не честно и не справедливо!!!Николай Жихв Японии свято верят,что бомбы скинул СССРСтас ГулиновТам, в это верит пока половина. В штатах, почти все. Пока...Irina ProstayaВ Европе также молодежи, даже в школе, этот факт преподносят, что именно Россия сбросила бомбы на японские города.ММарияЧто тут неожиданного? Китай всегда был противником Японии. Ярым. Китайцы натерпелись от японцев, по самые уши. Было бы неожиданностью, если бы Китай поддержал Японию. Это просто нелепо!Максим ЧикалевЕсли бы поддержал Японию, тогда неожиданно, но в тексте статьи "Китай традиционно сохраняет нейтральную позицию в отношении территориальных споров третьих сторон"ММарияТаков язык дипломатов.Резидент 007Прямо перед подписанием мирного договора между Россией и Японией в 1905 г. японцы захватили половину о. Сахалин. На возражения России они цинично заявили "в этой войне победили мы". Сегодня на территориальные требования Японии они должны получить примерно такой или подобный ответ.петр петровИтоги Второй мировой войны пересмотру не подлежат, а вот о возврате России Аляски надо напоминать почащеМаксим ЧикалевДа отдать им ВСЕ эти острова, а взамен взять только четыре; Хонсю и пр.ВКВячеслав КормилицынА какой здесь может быть спор, вопрос давно решен- острова наша, что там говорит Япония, пусть говорит если ей нравится, в пустоту.amir amirovVae victis — «горе побежденным», как говорили древние. Какой мирный договор. Милитаристская Япония подписала капитуляцию, какой в жопу мирный договор!? Один алкаш ляпнул, другие уёбки подхватили и началось..................ММарияНе горячитесь. Скоро пиндосов попрут со всех их зарубежных баз. И разговор о том мирном договоре не так прост, как вы подумали. Путин троллит японцев замечательно. Повесил перед ними морковку - Курилы. Но имеется в виду военная база на Окинаве. По тому мирному договору предполагалось обязательным неразмещение иностранных военных баз на территории Японии. Тогда американцы заблокировали этот договор. А сейчас цель Путина - Окинава. Гнать гегемона скоро будет возможным ОТОВСЮДУ, не только из Афганистана.amir amirovбыть может вы правы, но все равно - не надо увязывать заключение мирного договора с возвратом КурилАлександр ПлатовВы слишком доверяете инету. Сколько раз уже хоронили США - а они всё живы и помирать не собираются...Борис ВиленскийУ китайцев слишком много обид к Японии и они о них не забудут никогда.Evgenija PaletteЭТО ЯНКИ ХОТЯТ ЛИШИТЬ РОССИЮ КУРИЛ! ЭТО ОНИ ПОДЗУЖИВАЮТ ЭТИХ ЛЕМУРОВ. НЕ ОТСТУПАТЬ НИ НА ПЯДЬ!... НЕ НАДО НАМ ЕЩЕ ОДНОЙ БЕДЫ ( чтобы эти бешеные, обкуренные ковбои сделали у нас под боком свою базу)!!!!!!ММарияАмир! У нас здесь сейчас проходит форум стран Азии под председательством Путина. Только что закончилось пленарное заседание. По Курилам Путин высказался ясно и чётко. О передаче их японцам не может быть и речи. Больше того, много говорилось о мощных наших инвестициях в Курилы. У нас каждый ребёнок понимает, что японцам не видать Курил, как своих ушей! Генетическая память срабатывает. Приморье было оккупировано 4 года японцами, мы знаем, какой это был кошмар! Мы НИКОГДА не уйдём с Курил. Они важнее, чем Крым для России.С2С 21Крым не трогать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Севастополь - самый русский город в России!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ММарияВы меня не поняли. Крым наш, сомнений нет! Путин и крымчане заслужили памятнмк при жизни возвратом Крыма. Но за Курилы надо тоже стоять насмерть, как за Севастополь. Посмотрите на карту. Если пиндосы там разместят базу - запрут наш Тихоокеанский флот в доступе к северному морскому пути. ДВосточники - те же крымчане, будем стоять насмерть за Курилы. Это должна быть такая же крепость, как Севастополь. Что и делается сейчас.Долгорукий ЮВРоссии и Китаю давно уже надо создать военно-политический союз по примеру НАТЫ и ЕС, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий и наполеоновских планов по незаконному отжатию территорий у РФ или КНР!... Не понимаю, почему до сих пор руководства затягивают этот вопрос... Ждут, пока "жареный петух клюнет"?!...Русланвообще-то, единственная армия, которую нам стоит опасаться - как раз китайская. к тому же, где-то на подкорке китайского мозга мечты о китайской сибири так или иначе проскальзывают в миллиарде с лишним черепных коробках. оно нам надь?Aamv07Армия и Флот союзники РФ.VGVasily GolovИтоги Второй мировой войны не устраивают США. Как страна победитель они не получили ни гектара земли побежденного.Сталин прихватил много земель от Германии и ее союзников.Они против разрешения проблемы 4-х островов.Если Япония уступит,то США отберут часть островов у Японии,в т.ч Окинава.Гвоздь только в этом.TFTatyana FedotovaВот пусть они все свои гвозди сами себе в башку или в попу, чем они там думают, и забивают. Я про США и Японию. Достали. Японию победили- победили! И точка. Пусть сидят тихо и не рыпаются. Дорываются. Раз и нет Японии. Цунами.... И ещё бы и США заодно. Мир вздохнул бы свободней. Все беды от США на этой Земле. От США и Англии. Из века в век всем нервы портят. Успокоить бы их на веки вечные. Чтобы не вякали, не подстрекали, не лезли. Сахарова зря не послушались в своё время. Дело предлагал. Ох дело.VGVasily GolovПодписание Сан-Францисского мирного договора с Японией в 1951 году. Мирный договор с Японией подписали 49 государств, но он не был подписан, такими государствами как Монголия (МНР), Китай (КНР), СССР, Вьетнам (ДРВ), Индия и Бирма, которые внесли существенный вклад в победе над Японией.1) Япония признавала утрату своего суверенитета над Тайванем и Пескадорскими островами, Парасельскими островами и островами Спратли, над Курилами и Южным Сахалином и над Кореей (на территории которой образовались два независимых государства). Также она передавала острова Рюкю (Нансей, Окинава) под опеку США.В 1904 г началась Русско-Японская война на Дальнем Востоке, в которой Россия потерпела поражение и в результате в 1905 к Японии переходит южная часть Сахалина. В 1925 г. СССР признает такое состояние дел. Япония как победитель прихватила часть российских территорий.По итогам войны 1941-1945г Япония признала передачу победителю часть ранее завоеванных территорий. Часть не признала.США подогрели ситуацию.Лора ЛораПохоже Китай по справедливости нам благоволит. В 14-ом думала, что Он нам будет союэником! Посмотрим....Не перегнуть бы.. Верю мудрости нашего Президента!SMStanislav mdКакой территориальный спор? России не о чем спорить. У России есть Курилы, которые Япония довольно смело требует поделить. Может шантаж, но спор?Liudmila Kosteley (Моисеева)Я сегодня утром писала по этому поводу о Китае. Почему они должны поддерживать Японию? Если Япония уничтожила бы Китай, не заступись СССР за Китай. Вот прикреплю ещё раз, что сделали японцы с 13 декабря 1937 года, по май 1938 год. Это вы может прочтёте. Я о другом. Я сама сегодня всё перечитала снова и всё "повернулось" после Афганистана другой стороной. Как похоже сдали столицы Кабул и Нанкин (тогда столица Китая). И вот какие зверства там были. В Афгнистане немного иначе, но уже начинают. Отношение к женщинам. Талибы сделали закон от 12 лет выдавать замуж девочек. То ли ещё будет.Думаю, Китаю это напомнит то время. И они осудят Японию. А США мало было Перл-Харбора? И если бы СССР не помог разбить японскую Армию, то сколько ещё американцев полегло бы в той войне.И атомной бомбы у них ещё не было бы в 1945. Это сделали немцы. Да и всЁ СШа только и живёт за счёт мигрантов.Пора уже заканчивать все войны.Liudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?v=uyez6PCTmdgLiudmila Kosteley (Моисеева)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8FМГМалик ГумеровРоссия как нибудь , да без сопливых обойдется , в т.ч. и КНР !!! Россия = это руская цивилизация = сама МОЩЬ !АЛАлександр ЛесковСоюзники ВСЕГДА нужны и всегда важны...АЛАлександр ЛесковСоюзники ВСЕГДА нужны и всегда важны... Вот Вам простой пример: (Мама рассказывала, Царство ей...). в Отечественную чуть ли не половина командиров Кр. армии ходили зимой в монгольских тулупах, потом прочел где-то: в денежном выражении дружественная Монголия оказала нам едва ли не бОльшую поддержку, чем, например, Англия с ее пожароопасными и довольно тугоуправляемыми «аэрокорбрами» и прочим лиз-лендом, на котором англосаксы СИЛЬНОразжирели... Так что Вы зря так уж свысока постите...Комментировать
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